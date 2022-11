Al via la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali e i primi verdetti arriveranno dal gruppo A, in campo alle 16. Fari puntati su Olanda-Qatar: gli Oranje di Van Gaal, a 4 punti vogliono mettere l'ultimo mattone per garantirsi l'accesso agli ottavi di finale; dall'altra parte i padroni di casa sono già aritmeticamente eliminati, l'obiettivo è non chiudere con zero punti l'avventura mondiale.OLANDA (3-4-2-1) - Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, De Roon, F. de Jong, Blind; Gakpo, Klaasen; Depay. All. Van GaalQATAR (5-3-2) - Barsham; I. Mohammed, Pedro Miguel, Khoukhi, A. Hassan, H. Ahmed; Hatem, Madibo, Al-Haydos; Afif, Almoez Ali. All. Sanchez