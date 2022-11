Torna in campo l'Olanda dopo l'esordio contro il Senegal. Non sarà tra i titolari della gara l'ex difensore della Juventus Matthijs De Ligt. Di seguito le formazioni ufficialiOLANDA (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, Klaassen, De Jong, Blind; Koopmeiners; Gakpo, Bergwijn. CT: Louis Van Gaal.ECUADOR (5-3-2): Galindez; An. Preciado, Torres, Hincapié, Porozo, Estupinan; Plata, Mendez, Caicedo; Valencia, Estrada. CT: Gustavo Alfaro.