Dopo la clamorosa eliminazione del Brasile, alle 20.00 tocca adscendere in campo in Qatar per provare a centrare la semifinale del(che a questo punto equivale alla sfida contro la Croazia). Il match rappresenta di fatto una classica della rassegna iridata, con sei precedenti nella storia: l'appuntamento è al Lusail Stadium, davanti a 88mila spettatori. Riflettori accesi, da parte dei bianconeri, su Angele Leandro, che il CT dell'Albiceleste Lionel Scaloni ha però deciso di far partire dalla panchina.: Noppert; Timber, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Roon, De Jong, Blind; Bergwijn; Gakpo, Depay. All.: Van Gaal.: E. Martinez; Romero, Otamendi, Li. Martinez; Molina, Fernandez, Mac Allister, De Paul, Acuna; Messi, Alvarez. All.: Scaloni.