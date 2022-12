Niente cronaca dellaper Lele. La Rai, infatti, ha deciso di affidare il commento della super sfida di domenica tra, che sancirà la vincitrice del, ad Albertoe Antonio, con l'opinionista - tanto discusso nelle ultime settimane soprattutto per il suo lavoro durante le gare dell'Albiceleste di Leo Messi - che resterà in studio per il pre e post partita; con lui anche Andrea