Tragedia durante ilin Qatar. Il giornalista della Cbs Grant, 49 anni, si è spento all'alba dopo aver accusato un malore in tribuna stampa durante, nei tempi supplementari. Secondo il Wall Street Journal, gli sarebbe stato fatale un attacco di cuore, ma già da qualche giorno le sue condizioni erano precarie, tanto che si era fatto visitare in una clinica medica per un raffreddore."Il mio corpo mi ha abbandonato", aveva scritto il cronista sul suo sito. "Tre settimane di poco sonno, forte stress e molto lavoro possono fare questo effetto. Quello che era un raffreddore negli ultimi 10 giorni si è però trasformato in qualcosa di più grave la sera della partita Stati Uniti-Olanda, e ho sentito la parte superiore del mio petto assumere un nuovo livello di pressione e di disagio. Non ho il Covid, ma oggi sono andato all'ambulatorio medico e mi hanno detto che probabilmente ho la bronchite".Una notizia sconvolgente, quella della sua morte, che ha anche alimentato diversi sospetti. Il 21 novembre, infatti, Wahl era stato fermato allo stadio Ahmed Bin Ali di Al Rayyan prima della partita tra Stati Uniti e Galles per aver indossato una. "Ma quale malore, nei giorni scorsi aveva ricevuto minacce di morte in Qatar. È stato ucciso", l'accusa del fratello, senza mezzi termini. "Sono gay. È per me che ha indossato la maglietta con la bandiera arcobaleno al Mondiale. Non è morto per un malore. Mio fratello era sano, ​è collassato allo stadio. Gli è stata fatta la rianimazione e poi è stato portato con un Uber all'ospedale dove è morto. Abbiamo parlato con il dipartimento di stato e Celine (la moglie, esperta epidemiologa statunitense, ndr.) è in contatto con la Casa Bianca. Non credo che sia semplicemente morto, credo che sia stato ucciso e vi prego di aiutarmi".A ricordarlo anche la Federazione calcistica statunitense, con un post sui social condiviso anche dallo juventino Weston. Eccolo qui sotto.