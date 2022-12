Dopo l'eliminazione a sorpresa del Brasile e la vittoria con brivido dell'Argentina, la prima partita di oggi delmette di fronte, avversarie ai quarti di finale: chi vince aspetta al penultimo turno della competizione la vincente tra Francia e Inghilterra, in campo alle 20.00 di oggi. La squadra africana, grande sorpresa della manifestazione, e quella di Cristiano(che però parte di nuovo dalla panchina) si affrontano nella cornice dell'Al Thumama Stadium, fischio d'inizio alle 16.00.: Bounou; Hakimi, Saiss, El Yamiq, Attiat-Allah; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. All. Regragui: Diogo Costa; Dalot, Pepe, Dias, Guerrero; Otavio, Neves, Fernandes; Bernardo Silva, Ramos, Felix. All. Santos