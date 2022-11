È arrivato il momento della Danimarca. La nazionale scandinava debutta ai Mondiali in Qatar e lo fa contro la Tunisia. Prima partita per Kjaer, Eriksen e compagni in un match valido per il gruppo D, completato da Francia e Australia che si affrontano in serata.Danimarca: Schmeichel; Andersen, Kjaer, Christensen; Kristensen, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Skov Olsen, Eriksen; Dolberg.Tunisia: Dahmen; Montassar, Yassine, Bronn, Laidouni; Skhiri, Mohamed, Abdi; Youssef, Jebali, Ben Slimane.