Ultimo ottavo di finale in Qatar. Dopo il successo del Marocco ai rigori contro la Spagna, in campo Portogallo-Svizzera. Parte sorprendentemente dalla panchina Cristiano Ronaldo, così come l'esterno del Milan, Leao. Chi vince affronterà proprio il Marocco ai quarti di finale.Diogo Costa; Dalot, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Bernardo Silva, Carvalho, Otavio; Bruno Fernandes, Goncalo Ramos, Joao Felix.Sommer; Fernandes, Akanji, Schar, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo.