Il Mondiale dei campioni del mondo in carica inizia nel migliore dei modi:nonostante l'iniziale vantaggio di Goodwin. La rimonta dei Bleus porta il nome di Adrien Rabiot, che prima pareggia di testa e poi regala l'assist a Giroud. L'attaccante del Milan non si ferma e realizza una doppietta, in gol anche la stella della nazionale, Kylian Mbappé.: Lloris, Pavard, Konaté, Upamecano, Lucas Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud.Ryan; Atkinson, Rowles, Souttar, Behic; Mooy, McGree, Irvine; Leckie, Duke, Goodwin.