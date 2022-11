È tutto pronto inper l'avvio dell'edizione 2022 deidi calcio, tanto attesa quanto discussa da una parte all'altra del pianeta. Prima del fischio d'inizio del match d'esordio tra i padroni di casa e l', nel pomeriggio di oggi si è svolta la cerimonia inaugurale allo, che si è "animato" con uno spettacolo di luci, colori e coreografie: la voce narrante dell'evento è stata quella del celebre attore, che è entrato poi in scena per un dialogo con un famoso giovane qatariota, affetto da una malattia che ne ha impedito la crescita degli arti inferiori. In campo anche le, assieme agli sbandieratori del: spazio, in seguito, alle mascotte delle precedenti edizioni del torneo, mentre a proporre l'inno del Mondiale è stato, cantante della band sudcoreana BTS."Abbiamo profuso tutti i nostri sforzi per il bene dell'umanità, è arrivato il giorno che tutti aspettavamo", le parole dell'emiro. "Per i prossimi 28 giorni seguiremo il torneo con una umana e civile comunicazione, è bello che i popoli non mettano davanti ciò che li divide ma mettano al centro ciò che li unisce. Spero siano giorni che possano ispirare bontà e speranza. Benvenuti e buona fortuna a tutti".