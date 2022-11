L'Iran ha 3 punti in classifica, grazie alla vittoria ottenuta contro il Galles, uno in più rispetto agli Stati Uniti, a quota 2 dopo i pari contro Galles e Inghilterra, avversarie nell'altro match di serata. Questo significa che gli asiatici hanno due risultati su tre per qualificarsi agli ottavi, la vittoria e il pari, chiaramente considerando che il Galles non vinca in goleada contro Southgate e i suoi, mentre gli USA possono soltanto vincere.IRAN (4-3-3): Beiranvand; Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi; Noorollahi, Ezatolahi, Hajsafi; Gholizadeh, Taremi, Azmoun.STATI UNITI (4-3-3): Turner; Dest, Carter-Vickers, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Sargent, Pulisic.