L’atto finale si avvicina sempre di più e ilha ufficialmente eletto le sue migliori otto. Spicca su tutti il sontuosodi Tite, quasi impeccabile nelle partite che contano e uscito sugli scudi dopo il grande primo tempo giocato contro la Corea del Sud. L’, trainata dal solito intramontabile Leo, si conferma una delle favorite insieme alladi Adrien, sempre più titolare inamovibile nello scacchiere di Didier Deschamps.I giocatori dellapotrebbero approdare in tandem alle semifinali, ma le sfide che vedranno impegnate le rispettive Nazionali sono sempre più calde e il margine di errore è ridotto al minimo. Ecco il parere deia poche ore dall’inizio dei quarti di finale.- La compagine verdeoro è un concentrato di qualità e solidità difensiva. Senon è in condizione ottimale enon è ancora annoverabile tra i titolari,sta confermando la sua preziosità nella formazione titolare di. Il Brasile se la vedrà contro la Croazia e secondo i bookmakers partirà nuovamente come squadra favorita al successo: 1.37 per la vittoria brasiliana, contro l’8.60 del possibile trionfo croato. Un pareggio entro i 90’ regolamentari è pagato a 4.93 (4.75 per Sisal), esito che è risultato nella sfida tra Croazia e Giappone agli ottavi, poi decisa ai rigori. L’1-1 come risultato esatto ha quotazione 10.50, anche se il risultato più basso tra le quote fornite è il 2-0 del Brasile dato a 6.75.- Nonostante un po’ di sofferenza nel finale di gara, la squadra di Scaloni ha dimostrato compattezza e lucidità nel successo riportato contro l’Australia agli ottavi di finale. Risultato che ha confermato l’entusiasmo che circonda Messi e compagni, nonostante l’infortunio di Angelche toglie imprevedibilità alla trequarti comunque estremamente talentuosa dell’Albiceleste. Nel match contro i Paesi Bassi, trionfanti contro gli Stati Uniti di, secondo i traders regnerà l’equilibrio: 2.20 per un successo argentino, 3.57 (3.55 per Eurobet) per la vittoria olandese, con lo spauracchio del pari quotato 3.17. L’ultimo incrocio al Mondiale tra le due compagini, d’altronde, terminò proprio oltre il tempo regolamentare: nel 2014 si giocava in Brasile, le squadre si incrociarono in semifinale e il match fu teso e bloccato, terminato 0-0 ma risolto ai rigori dalla maggior freddezza dei sudamericani. L’esito a reti inviolate è quotato 8.25, mentre il risultato più probabile è l’1-1 quotato a 6.50. Secondo i bookmakers, dunque, potrebbero volerci ben più di 90’ per consegnarci la semifinalista da questa partita.- Il centrocampista bianconero sta vivendo due mesi da favola, per quanto riguarda la propria forma fisica. A far eco c’è la straordinaria forma della Francia che si appresta ad affrontare l’Inghilterra con i favori delle quote dei bookies di Betclic. Un successo dei Galletti è quotato 2.42 (2.40 per Snai), contro il 3.02 del successo inglese. 3.28, la quota per il pareggio. Nonostante la grande prova degli attacchi delle due squadre nei rispettivi ottavi di finale, entrambi andati a segno 3 volte contro Senegal e Polonia, i bookmakers si aspettano una gara potenzialmente bloccata: 2.01 la quota per l’Over 2.5, contro l’1.72 dell’Under 2.5.