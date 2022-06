Nella serata di ieri il Galles ha battuto ed eliminato l'Ucraina per 1-0, grazie alla rete messa a segno dall'ex Real Gareth Bale. Con il risultato ottenuto, i gallesi possono festeggiare per aver conquistato il pass in vista dei prossimi Mondiali in Qatar. Buona prova anche per l'ex bianconero Ramsey, il quale ha manifestato il suo entusiasmo attraverso un post condiviso sul suo account Instagram al termine del match: 'Ce l'abbiamo fatta'.