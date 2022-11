Non ci sarà il campionato di Serie A, spazio alche si disputerà in Qatar a breve. Sono undici i giocatori dellaimpiegati nel massimo campionato del mondo. Ci saranno ben. Il fuso orario per vedere le gare è favorevole all'Europa: sono soltanto due le ore di differenza con l'Arabia. Le gare saranno alle 11, alle 14, alle 17 e alle 20, orari italiani.Il primo giocatore di Massimiliano Allegri a scendere in campo sarà Westondomani nella gara contro il Galles., infatti, tre delle quattro fasce orarie quotidiane ospiteranno elementi della Juventus, dato che Argentina e Polonia condividono lo stesso raggruppamento e che la Francia gioca nelle stesse date. Se Rabiot sfiderà l'Australia, Danimarca e Tunisia per il passaggio del turno, Di Maria e Paredes scenderanno in campo contro Milik e Szczesny (scontro diretto il 30, nell’ultima giornata) per staccare un pass verso gli ottavi di finale., quando Alex Sandro, Bremer e Danilo sfideranno Kostic e Vlahovic. Poi proseguirà il cammino fino a quanto tutti faranno rientro alla Continassa, seppur con umori diversi.