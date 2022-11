L'Inghilterra deve vincere per mantenere la testa del girone e affrontare la seconda del gruppo A, il Galles invece non ha ancora mai vinto ma i tre punti sono l'unica strada per sperare ancora in un posto negli ottavi.LE FORMAZIONI UFFICIALIGALLES (4-4-2): Ward; Davies, Mepham, Rodon, Williams; Ampadu, Ramsey, Allen, James; Bale, Moore. Ct: PageINGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice, Henderson; Foden, Kane, Rashford. Ct: Southgate