Dopo la vittoria dell'Argentina contro la Croazia, questa sera tocca ascendere in campo per conquistare la finale dei. Calcio d'inizio all'Al Bayt Stadium alle 20.00, con i Bleus intenzionati ad arrivare in fondo alla competizione per la seconda volta consecutiva e i nordafricani altrettanto determinati nell'obiettivo di aggiungere un ulteriore capitolo alla propria favola. Costretto al forfait Adrien, che non è nemmeno stato convocato da Didier Deschamps.: Lloris; Koundé, Varane, Konaté, T. Hernandez; Fofana, Tchouameni; Griezmann Dembele, Mbappé; Giroud. All. Deschamps: Bounou; El Yamiq, Saiss, Aguerd; Hakimi, Amrabat, Ounahi, Mazraoui; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. All. Regragui