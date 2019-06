Il successo dell'Italia femminile non è soltanto sul campo, con la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale di Francia grazie al 2-0 alla Cina, ma anche dal punto di vista dell'audience in televisione. Su Rai 1, infatti, la partita delle 18 ha fatto registrare ben 3.96 milioni di spettatori, con uno share del 30.7%. Aggiungendo l'ascolto su Sky Sport, l'audience totale sale a 4.5 milioni di spettatori. Numeri importanti, che aiutano a diffondere ulteriormente il movimento del calcio femminile anche in Italia.