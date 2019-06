Dopo la splendida vittoria nel match d'esordio contro l'Australia firmata da una doppietta di Barbara Bonansea, l'Italia femminile sfida la Giamaica nella seconda partita della fase a gironi del Mondiale. Calcio d'inizio alle ore 18.00. Segui la diretta su Ilbianconero.com



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Giamaica: Schneider, C. Swaby, Plummer, Solaun, Asher, Shaw, Campbell, Blackwood, A. Swaby, Adamolekun, Grey.



Italia (4-3-1-2): Giuliani; Bergamaschi, Gama, Linari, Guagni; Cernoia, Giugliano, Bartoli; Girelli; Bonansea, Sabatino.





h 18.00 Stadio Auguste-Delaune, Reims: GIAMAICA D-ITALIA D LIVE





LA CRONACA:



27' Traversa di Sabatino! Altra palla gol ancora sugli sviluppi di un corner: Sabatino gira a botta sicura ma la palla colpisce la traversa.



25' GIRELLI GOL! Angolo dalla destra per l'Italia, la palla scorre dentro l'area di rigore e l'attaccante della Juve insacca di coscia.



12' GIRELLI GOL! L'azzurra cambia angolo e stavolta spiazza Schneider! ITALIA IN VANTAGGIO!



11' SI RIPETE IL RIGORE! Il portiere della Giamaica si è mossa in avanti, il penalty viene fatto ripetere



11' Schneider PARA! Girelli sceglie l'angolo destro e il portiere della Gimaica para.



10' RIGORE PER L'ITALIA DAL DISCHETTO GIRELLI



9' VAR CHECK: Bonansea atterrata, l'arbitro va al monitor



1' E' iniziata la partita