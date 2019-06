Il secondo impegno, quello decisivo. L'Italia femminile torna in campo alle 18 per fronteggiare la Giamaica nella seconda gara del girone C, per vincere contro le Reggae Girlz e accedere alle fasi finali.



ITALIA-GIAMAICA (inizio gara ore 18, in tv su Rai 2 e Sky Calcio 2): LE PROBABILI FORMAZIONI



Giamaica (4-3-3): Schneider; Bond-Flasza, Swaby, Plummer, Backwood; Sweatman, Solaun, Swaby; Matthews, Shaw, Carter.



Italia (4-3-1-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi, Giugliano, Cernoia; Girelli; Bonansea, Sabatini.