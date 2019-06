Esordio pazzesco, vittoria Mondiale. L'Italia femminile batte 2-1 l'Australia al debutto nei Mondiali di Francia, vent'anni dopo l'ultima apparizione. La prima gara di un girone che vede anche Giamaica e Brasile presenti, arriva in rimonta e dopo una partita bellissima. Rigore di Kerr in avvio, parato da Giuliani, ma l'australiana segna sulla ribattuta; poi, nel secondo tempo si accende Bonansea. Gol su palla rubata e dribbling perfetto, poi il colpo in mischia nel recupero. E' 2-1. Un impegno durissimo, ma questa Italia può sognare!



IL TABELLINO



AUSTRALIA-ITALIA 1-2



Marcatori: 21' Kerr, 55' Bonansea, 94' Bonansea



AUSTRALIA (4-1-4-1) - Williams; Carpenter, Polkinghorne, Kennedy, Catley; Van Egmond; Raso (70' Gorry), Butt (83' Knight), Foord, Logarzo (61' De Vanna); Kerr. Ct Milicic



ITALIA (4-3-1-2) - Giuliani; Bergamaschi (77' Giacinti), Gama, Linari, Guagni; Cernoia, Giugliano, Galli (46' Bartoli); Girelli; Bonansea, Mauro (58' Sabatino). Ct Bertolini



AUSTRALIA-ITALIA, la cronaca:



96' E' finita: vince l'Italia!



94' GOL DELL'ITALIA! Sulla penultima palla del match Bonansea insacca in mischia il gol del vantaggio e della vittoria!



80' ALTRO GOL ANNULLATO ALL'ITALIA! Sabatino segna su palla geniale di Giugliano, ma è in fuorigioco.



76' Manca il secondo giallo per l'australiana De Vanna: ammonita un minuto prima, entra duramente su Giugliano. Graziata.



76' Entra Giacinti, fuori Bergamaschi



70' Occasionissima per l'Italia: Bergamaschi lasciata in contropiede, scappa verso la porta, ma la sua conclusione è sbagliata.



66' Dubbio rigore per l'Italia: tocco con la mano in area dell'Australia, ma il Var dice no.



66' Australia, gol annullato: segna Kerr con un bell'inserimento, ma è fuorigioco.



55' GOL DELL'ITALIA! Bonansea ruba palla su un errore della difesa e parte, dribbling in area e destro a battere il portiere.



54' Straordinaria Giuliani: ancora una volta il portiere dell'Italia respinge su Kerr!



46' Italia: fuori Galli, dentro Bartoli.



45' Finisce il primo tempo



37' Pericolo Australia: cross dalla destra, colpo di testa di Kerr, para Giuliani!



29' Italia vicina al pari: iniziativa di Cernoia, Girelli calcia, ma è in fuorigioco.



21' GOL AUSTRALIA! Calcia Kerr, para Giuliani, ma sulla ribattuta Kerr sigla il vantaggio.



20' RIGORE PER L'AUSTRALIA! Gama abbraccia Kerr in area, per l'arbitro è rigore.



9' GOL ANNULLATO ALL'ITALIA! Gol di Bonansea, annullato per fuorigioco sul lancio.



1' Via al Mondiale dell'Italia