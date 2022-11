Nessun giocatore dellaè sceso in campo quest'oggi nelle quattro partite del Mondiale in Qatar mentre domani saranno ben cinque i bianconeri coinvolti. Tutti in un'unica partita, ovvero quella trache giocheranno alle 20. Per il Brasile, giocheranno Alex Sandro, Bremer e Danilo mentre nella Serbia sarà ovviamente protagonista Dusan Vlahovic mentre a rischio è Filip Kostic per un problema fisico.