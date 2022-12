I minuti regolamentari non bastano, i supplementari nemmeno. Si va ai calci di rigore per decidere questo Mondiale invernale in Qatar. A trionfare è lper la terza volta nella sua storia. Ora vediamo nel dettaglio come sono andate le gare dei tre bianconeri in campo: Angel Di Maria, Adrien Rabiot e Leandro Paredes.Decisivo, provvidenziale, fondamentale è stato Angel Di Maria, uno dei migliori dell'albiceleste, se non il migliore. Dopo 20 minuti di gara El Fideo viene abbattuto in area di rigore da Ousamane Dembele e si conquista un tiro dagli 11 metri. Poco dopo l'Argentina conclude un azione da manuale ed è proprio l'esterno della Juventus a calciare in porta ed esultare con il cuore fatto con le mani. Dopo un'ora di gioco è stato sostituito, probabilmente non aveva l'intera gara nelle gambe.L'altro sudamericano Leandro Paredes invece è entrato in campo al minuto 102, primo tempo supplementare, con la gara sul risultato di 2-2. Viene ammonito nel secondo tempo supplementare per un brutto fallo ai danni di Camavinga. Si prende la responsabilità di calciare uno dei cinque rigori e non delude le aspettative nonostante Loris tocchi.Destino diverso quello di Adrien Rabiot, che lascia Doha sconfitto. La sua gara dura 95 minuti, quando lascia il campo stremato. Una gara di grande sostanza e sacrificio, in linea con quella della squadra di Deschamps che si accende dopo 70 minuti di gara.