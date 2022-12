Ultima partita del girone anche per la, che per conquistare gli ottavi di finale deve battere lae sperare che la Spagna faccia altrettanto con il Giappone. Alla squadra sudamericana, tutt'altro che fuori dai giochi nel gruppo E, può invece bastare un pareggio per continuare il proprio percorso al, ma chiaramente una vittoria darebbe maggiore sicurezza. Fischio d'inizio all'Al Bayt Stadium alle 20.00, in contemporanea con il match tra asiatici e iberici.: Navas; Duarte, Vargas, Waston; Fuller, Borges, Tejeda, Aguilera, Oviedo; Venegas; Campbell. All. Suarez: Neuer; Kimmich, Sule, Rudiger, Raum; Gundogan, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Gnabry. All. Flick