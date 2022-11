Il ct delSong ha commentato l'esclusione per motivi disciplinari del portiere dell'Inter Andre. Queste le sue parole:"Onana ha chiesto di andarsene e abbiamo accettato. Stiamo giocando un Mondiale e devo assicurarmi che la squadra sia al di sopra dei singoli, il gruppo è più importante. Ci sono 26 giocatori che lavorano insieme per questa competizione e vogliamo mostrare disciplina e rispetto. Siamo qui per questo. André è un grande portiere, ma noi ci concentriamo sulla squadra".