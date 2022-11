Intervenuta ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio1, Evelinaha detto la sua su alcuni temi relativi ale sulla. Ecco le sue parole: "Sono stati otto giorni con belle partite. Un'unica squadra non è stata all'altezza del gioco, ovvero il Qatar, malgrado le aspettative e i preparativi [...]. Bisogna anche convivere con un Paese che ha una cultura millenaria, sbagliata o giusta che sia per i canoni occidentali. Non è tutto negativo anche se non sto chiudendo gli occhi. Alcuni gesti sono importanti. Ieri ho sentito un collega tedesco che mi ha detto che non avrebbero fatto niente perché avevano la testa concentrata sulla partita contro la Spagna e sul passaggio del turno".E sulla lotta scudetto in Serie A: "Ilè veramente una squadra fantastica che gioca un calcio bellissimo. Quest'anno con la sosta possono anche riprendersi al meglio e confermarsi. Ho vistoin forma, ha giocato bene, è un buon centrocampista, anche se non parliamo dei livelli di Mbappè. Ho vistoche ha fatto qualcosa con la Polonia. Ma è stata deludente la prestazione dimentre è stato straordinariocon la sua Polonia contro l'Arabia Saudita.si è ripreso e sta giocando bene.più o meno ha fatto il suo, creativo anche con la pettinatura. A parteche non sta bene e Vlahovic mi pare che gli altri stiano facendo il loro".