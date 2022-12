Durante, match valido per l'accesso ai quarti di finale del Mondiale in Qatar, c'è stato un forte boato da parte dei tifosi. Il motivo però non va ricercato in un gol ma in Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è partito dalla panchina ma è subentrato nel secondo tempo. Nel momento del cambio, tutto lo stadio si è esaltato. Una piccola consolazione per CR7, che ha ottenuto la vittoria ma non è soddisfatto di non aver giocato da titolare.