È tutto pronto per la finale del Mondiale in Qatar con calcio d'inizio alle ore 16. Saranno titolari nella Francia Adriene nell'Argentina Lionel, soltanto panchina per Leandro. Di seguito le scelte ufficiali dei due CT.(4-4-2): Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; Di María, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Leo Messi, Julián Álvarez. Ct. Scaloni(4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Théo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. Ct. Deschamps.