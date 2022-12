Riparte il Mondiale dopo due giorni di sosta. In programma due quarti di finale.. Due sfide che interesseranno anche i tifosi della Juventus visto che sono diversi i bianconeri impegnati. Nel Brasile, Danilo giocherà titolare mentre è in dubbio Alex Sandro dopo l'infortunio. Bremer dovrebbe sedersi in panchina. Paredes e Di Maria invece sono impegnati con l'Argentina. Da capire se giocheranno titolari.