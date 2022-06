Il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi è stato assolto in appello, da una corte federale svizzera, dall'accusa di corruzione nell'attribuzione dei diritti televisivi dei Mondiali 2026 e 2030. Stessa decisione nei confronti di Jerome Vecke, ex segretario generale della FIFA, indagato con gli stessi capi d'accusa.

Al-Khelaifi è anche presidente di beIN Media, emittente televisiva di proprietà del Qatar. Il patron de Les Parisiens è stato accusato di incoraggiare il francese a compiere una "cattiva gestione criminale aggravata”. Vecke, infatti, è stato accusato di aver ricevuto benefici ingiustificati - come ad esempio l'uso esclusivo di una villa in Sardegna, acquistata da Al-Khelaifi per cinque milioni di euro - in cambio dell'assegnazione dei diritti TV della Coppa del Mondo per il Medio Oriente e il Nord Africa a beIN Media.