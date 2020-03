Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni dell’Argentina, ovvero le prime due partite di qualificazione ai Mondiali del 2022 in programma in Qatar. Tra le fila della Juventus presente Paulo Dybala, reduce da un periodo di forma strepitoso con ciliegina sulla torta il gol ‘alla Messi’ nel derby d’Italia contro l’Inter. Impegnati anche altri giocatori del nostro campionato: Musso e De Paul (Udinese), Pezzella (Fiorentina), Dominguez (Bologna), Lautaro Martinez (Inter). Ben sei giocatori ‘italiani’, che vedremo protagonisti il 27 e 31 marzo contro Ecuador e Bolivia.

#SelecciónMayor Estos son los futbolistas convocados del fútbol exterior para los dos primeros partidos de Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la @FIFAcom Qatar 2022. pic.twitter.com/fXkEHrndPt — Selección Argentina