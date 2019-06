L'Italia Under 20 è tornata in campo in un match senza ritorno: la squadra del ct Paolo Nicolato affronta e sconfigge per 1-0 nel pomeriggio alle 17.30 al Gdynia Stadium di Gdynia i pari età della Polonia di Jaciek Magiera negli ottavi di finale dei Mondiali, che si tengono proprio in terra polacca. La competizione continua con il passaggio ai quarti, dopo il primo posto nel girone iniziale, grazie alla vittoria contro i padroni di casa, griffata dal cucchiaio di Pinamonti su rigore dopo un fallo di mano in area polacca: gli Azzurrini erano arrivati agli ottavi dopo aver vinto il Girone B da imbattuti, con due vittorie contro Ecuador e Messico e il pareggio contro il Giappone all'ultima giornata, nella quale però Nicolato ha fatto riposare molti tra i titolari. La Polonia invece si era qualificata tra le migliori terze, classificandosi dietro Senegal e Colombia nel Girone A con quattro punti. Negli ultimi tre precedenti l'Italia ha sempre battuto i pari età della Polonia: 4-3 negli Europei Under 19 a marzo 2018 con tripletta di Scamacca, secco 3-0 nel Torneo 8 Nazioni dedicato alle selezioni Under 20 con doppietta di Moise Kean lo scorso ottobre. Ora l'Italia affronterà la vincente di Argentina-Mali, in programma stasera.