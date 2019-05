Basta una rete di Pinamonti all'Italia under 20 per superare 1-0 l'Ecuador e qualificarsi aritmeticamente per gli ottavi di finale del Mondiale di categoria. Decisiva la punta scuola Inter, a segno dopo 15 minuti, e l'estremo difensore Plizzari, saracinesca insuperabile per i sudamericani.

Parte forte l'Ecuador che va subito vicino al gol, ma l'Italia alla prima occasione passa in vantaggio: cross di Tripaldelli, sponda precisa di Scamacca per capitan Pinamonti, perfetto a concludere a rete in modo imparabile per Ramirez. La reazione dei sudamericani è più di nervi che di gioco, e sfocia in un intervento durissimo di Porozo su Tripaldelli. L'arbitro Makhadmeh, dopo un controllo al Var, espelle il difensore ecuadoriano. Pochi minuti e un ingenuo intervento di Del Prato regala un rigore all'Ecuador: il bomber Campana si presenta sul dischetto, incrocia il tiro ma Plizzari, con riflessi fulminei, indovina il lato e respinge la conclusione.



Nella ripresa il ritmo cala, gli azzurrini provano a gestire il risultato e la superiorità numerica. Solo nel finale i ragazzi di Celico provano un forcing che, però, produce pochi frutti. E' anzi l'Italia ad avere un paio di occasioni in contropiede con Pinamonti e Scamacca. Finisce 1-0, l'Italia di Nicolato è agli ottavi di finale. Nell'ultima partita del girone con il Giappone sarà in gioco solo il primato nel girone.