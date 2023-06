DaQuella di giovedì 8 giugno 2023, in terra argentina, è stata una serata storica per i nostri Riccardo Turicchia e Filippo Fiumanò e, di consguenza, per tutta l'Italia Under 20.Gli Azzurrini, battendo 1-2 i pari età della Corea del Sud, si sono qualificati per la finale del Mondiale di categoria per la prima volta nella loro storia. Dopo due finali consecutive per il terzo posto, la squadra guidata da Carmine Nunziata avrà, dunque, la possibilità di conquistare il trofeo e, come detto, non era mai successo prima. Un risultato fantastico quello ottenuto dall'Italia che ha avuto la meglio sulla Nazionale asiatica dopo un match estremamente combattuto.La prima rete della gara la segnano gli Azzurrini, nel primo tempo: Turicchia è bravo a recuperare il pallone nella metà campo avversaria e a servire Casadei che, di prima intenzione, supera Kim Joonhong e sblocca la partita. La reazione della Corea del Sud arriva, eccome, e sempre nel corso della prima frazione Lee Seungwon trasforma il calcio di rigore che riequilibra la sfida. Al riposo le squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 1-1 e la parità sembrerà accompagnarle fino al novantesimo minuto, ma pochi giri di orologio prima del termine dei tempi regolamentari arriva il capolavoro di Pafundi su calcio di punizione che decide la partita. Al triplice fischio l'Italia può esultare: gli Azzurrini sono in finale.Ancora una volta super prestazione da parte di Turicchia che ha giocato l'intera partita e ha anche fornito l'assist a Casadei utile per sbloccare l'incontro. In campo, nei minuti finali, anche Fiumanò.L'appuntamento, adesso, è per l'atto conclusivo del torneo: domenica 11 giugno, alle ore 23:00 (ora italiana), a La Plata gli Azzurrini se la vedranno con l'Uruguay che nell'altra semifinale ha superato di misura (1-0) Israele.