La Norvegia si scatena al Mondiale Under 20 e travolge l’Honduras con un risultato clamoroso: 12-0. A Lublino il protagonista assoluto è Erling Braut Haland, attaccante classe 2000 che nella scorsa stagione era stato seguito con insistenza dagli scout bianconeri: la Juventus si era mossa per questo talento esploso nel Molde, prima del blitz del Salisburgo. Dal debutto in Bundesliga alla Nazionale, Haland continua a brillare: al Mondiale Under 20, contro l’Honduras, ha segnato addirittura nove gol stabilendo il nuovo record della competizione. Paratici ci aveva visto giusto, il Salisburgo adesso si coccola il suo giovane bomber.