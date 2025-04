Mondiale per Club visibile anche su Mediaset: ecco le sfide trasmesse in chiaro

AFP via Getty Images

Dove vedere il Mondiale per Club

Il nuovosi avvicina a grandi passi: il debutto della prima edizione del torneo, in programma dal 14 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti, è ormai imminente. Tra le partecipanti ci sarà anche la Juventus , qualificata come unica italiana insieme all'Inter grazie al ranking FIFA che ha determinato l'accesso a questa storica edizione inaugurale.A trasmettere l'intera competizione sarà, broadcaster ufficiale a livello globale. Tutti e 63 i match saranno visibili gratuitamente e in diretta sulla piattaforma, anche dall'Italia. Sarà sufficiente registrarsi per seguire ogni partita, dalla fase a gironi – composta da otto gruppi da quattro squadre – fino alla finalissima in programma al MetLife Stadium di New York (New Jersey). In Italia, DAZN sarà affiancata da, che grazie a un accordo di sublicenza trasmetterà in co-esclusiva un incontro al giorno in chiaro, selezionato tra i più interessanti della fascia serale. Solo su DAZN, però, sarà possibile vedere l'intero torneo gratuitamente e senza interruzioni.

Quante e quali partite si vedranno su Mediaset

Domenica 15 giugno 2025, ore 2.00 – Al Ahly-Inter Miami (match inaugurale, DAZN e Italia 1)

Domenica 15 giugno 2025, ore 21.00 – PSG-Atletico Madrid (DAZN Italia 1)

Lunedì 16 giugno 2025, ore 21.00 – Chelsea-Leon** (DAZN e Italia 1)

Martedì 17 giugno 2025, ore 18.00 – Fluminense-Borussia Dortmund* (DAZN e Italia 1)

Giovedì 19 giugno 2025, ore 3.00 – Juventus-Al Ain (DAZN e Italia 1)*

Giovedì 19 giugno 2025, ore 21.00 – Inter Miami-Porto (DAZN e Italia 1)

Venerdì 20 giugno 2025, ore 20.00 – Flamengo-Chelsea (DAZN e Italia 1)

Sabato 21 giugno 2025, ore 21.00 – Inter-Urawa (DAZN e Canale 5)

Domenica 22 giugno 2025, ore 18.00 – Juventus-Wydad (DAZN e Italia 1)

Lunedì 23 giugno 2025, ore 21.00 – Atletico Madrid-Botafogo (DAZN e Italia 1)

Martedì 24 giugno 2025, ore 21.00 – Bayern Monaco-Benfica (DAZN e Italia 1)

Giovedì 26 giugno 2025, ore 3.00 – Inter-River Plate (DAZN e Italia 1)

Giovedì 26 giugno 2025, ore 21.00 – Juventus-Manchester City (DAZN e Canale 5)

Secondo quanto riportato da Calcio & Finanza, Mediaset trasmetterà 13 partite della fase a gironi tra Canale 5 e Italia 1, puntando in particolare sulle sfide che coinvolgono club europei di spicco (fatta eccezione per il match inaugurale). Tra queste, ci saranno cinque delle sei gare di Inter e Juventus, mentre una delle due rimanenti sarà proposta in differita. Di seguito l'elenco completo:(*First Pick nel caso in cui DAZN sceglierà di trasmettere in esclusiva Inter-Monterrey il 18 giugno alle ore 03.00; **Squadra esclusa dalla competizione per violazione delle norme FIFA sulla multiproprietà, da definire la squadra che la sostituirà).Come anticipato, una tra Juventus-Al Ain e Inter-Monterrey sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, ma sarà comunque visibile in differita il giorno successivo sulle reti Mediaset. Per quanto riguarda invece la fase a eliminazione diretta, le partite trasmesse in co-esclusiva da Mediaset verranno definite in un secondo momento, una volta che saranno note le squadre qualificate ai turni successivi del torneo.