Tanta paura, ma obiettivo centrato. Il Liverpool è campione del Mondo 2019: dopo aver vinto la Champions League a giugno, i Reds trionfano anche nel Mondiale per Club in Qatar. Il successo, tuttavia, arriva al termine di una partita sudatissima, in cui gli uomini di Klopp riescono a prevalere solo ai supplementari. Decisivo è un gol di Firmino al 99', ma il Flamengo merita applausi per una gara a tratti dominata e giocata interamente a viso aperto. Brilla anche Gabigol, nel vivo del gioco e spesso pericoloso in area di rigore. L'ex Inter, tuttavia, non basta: il Liverpool è campione del Mondo! Primo trionfo nella manifestazione per i Reds.