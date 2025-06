Mondiale per Club, Tudor a DAZN: 'Non siamo qui per partecipare, l'ambizione della Juventus è vincere'

2025 Getty Images



Mondiale per Club, le parole di Tudor

Laè atterrata negli Stati Uniti sabato, dopo essere partita da Torino in mattinata. E' ufficialmente iniziata quindi la missione Mondiale per Club per i bianconeri, che esordiranno nella notte tra mercoledì e giovedì contro l'Al-Ain. La squadra, insieme anche a parte della dirigenza, è atterrata a Washington prima poi di raggiungere il West Virginia dove starà in questi primi giorni. Subito sceso dall'aereo,ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN."C'è emozione perché è la prima volta, la Juve ha sempre la stessa ambizione, di vincere, vogliamo fare questo con umiltà, sappiamo che ci sono le squadre migliori al mondo ma non siamo venuti qua per partecipare". Idee chiare quindi, quelle del tecnico bianconero, che vuole mettere l'asticella in alto, come è giusto fare se ti chiami Juventus.

"Il viaggio è stato quello che è stato, adesso c'è da adattarsi al tempo, al fuso orario in fretta perché si gioca già mercoledì". La Juventus infatti giocherà nella notte tra mercoledì e giovedì, alle 3, debuttando contro l'Al-Ain e sarà fondamentale partire con il piede giusto per non compromettere già la qualificazione agli ottavi."Se ho parlato con Vlahovic e Rugani? Ho parlato con tutti quanti, tutti stanno bene, tutti sono vogliosi e motivati. C’è una bella atmosfera, abbiamo finito al meglio in campionato e c’è una bella atmosfera"."Sono felice, abbiamo fatto questa cosa insieme e guardiamo in avanti. Ecco che si gioca subito e ci orientiamo subito a fare le cose per bene”.