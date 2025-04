Getty Images

Mondiale per Club, spuntano altri 11 milioni

un' ora fa



Le parole di Gianni Infantino, presidente della FIFA:



"Ci sta a cuore il nostro ruolo sociale, ed è per questo che siamo in procinto di fondare la FIFA Foundation USA. Inoltre, per lasciare un’eredità del Mondiale per Club FIFA negli Stati Uniti, contribuiremo con un milione di dollari a ciascuna delle 11 città che ospiteranno le partite, per sostenere progetti sociali locali. Questo significa idealmente installare mini campi da calcio e organizzare attività calcistiche per bambini in queste aree, laddove ce n’è più bisogno in ogni città. È qualcosa che garantirà un impatto duraturo di questo torneo globale rivoluzionario".