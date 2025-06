Mondiale per Club, spunta il tablet in panchina: ecco perchè

Getty Images

Il Mondiale per Club negli Stati Uniti introduce importanti novità tecnologiche e regolamentari. Tra le innovazioni più evidenti ci sono i tablet a bordo campo, utilizzati da Al-Ahly e Inter Miami come parte di un esperimento destinato a rivoluzionare la gestione delle sostituzioni. Ogni squadra avrà a disposizione un dispositivo, consegnato prima del fischio d’inizio, con cui comunicare digitalmente i cambi al quarto uomo, superando il tradizionale foglietto cartaceo. Una soluzione pensata per velocizzare il processo e garantire maggiore chiarezza a tutto lo staff arbitrale.

Un'altra novità riguarda i portieri: la nuova regola stabilisce che, se non rinviano il pallone entro otto secondi, verrà assegnato un calcio d’angolo alla squadra avversaria. L’arbitro inizierà il conteggio visivo dai cinque secondi in poi, così da avvisare il portiere del tempo residuo. Una modifica che mira ad accelerare il gioco e ridurre le perdite di tempo.Infine, debutta anche l’OFR sui maxischermi: le revisioni arbitrali al VAR verranno proiettate negli stadi, con l’arbitro che spiegherà al pubblico le decisioni prese, seguendo l’esempio di sport come basket e football americano. Un passo in avanti verso una maggiore trasparenza e coinvolgimento dei tifosi.