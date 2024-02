Lucianoè stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport ed ha anche parlato del Napoli ed in particolare del suo ex presidente, Aurelio De Laurentiis: "Quale dei De Laurentiis ha parlato? Ce ne sono 4-5 in giro e non mi riferisco ai figli… C’è quello grato, quello malinconico, quello rancoroso, quello retroscenista". Poi, il ct dell'Italia ha fatto riferimento al Mondiale per Club, che si contendono Juventus e Napoli : "Gli auguro di centrare il Mondiale per club che garantisce enormi introiti, nel ranking del Napoli c’è anche la mia mano".