. Potrebbero bastare queste cifre per far capire perché sia tanto importante partecipare alin programma nel 2025 negli USA, di cui ieri è stato reso noto ufficialmente il criterio di qualificazione : almeno per questa prima volta sarà decisivo il, e non quello FIFA. Come già anticipato, per lasarà quindi duello con il, a meno che lafinisca per beffarle entrambe vincendo la Champions League 2023-24. Ad oggi la squadra partenopea ha sei punti in meno di quella bianconera: ciò significa che da febbraio in poi potrà proseguire la sua corsa europea e mettere nel mirino la rivale. I conti sono presto fatti: due punti per ogni vittoria, uno per ogni pareggio e anche uno aggiuntivo per ogni passaggio del turno.- In caso di eliminazione del Napoli agli ottavi la Juve sarebbe già virtualmente negli Stati Uniti; al contrario, se gli azzurri centrassero la semifinale sarebbero sicuri di scavalcare la Vecchia Signora. Più complicata la questione in caso di ko della squadra di Walter Mazzarri ai quarti (essendo anche difficile, al momento, pronosticare il "bottino" ottenuto nella fase precedente): a quel punto, come ricostruito da Tuttosport, si viaggerebbe sui dettagli, con un piccolo grande vantaggio a favore del club di Aurelio De Laurentiis; un arrivo ex aequo, infatti, finirebbe per premiarlo a discapito di quello bianconero, che nell'ultimo quadriennio ha ottenuto risultati peggiori in Champions.