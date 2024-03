Le parole dell'avvocato Eduardoa Radio Marte:- "In merito alla questione della qualificazione della Juventus al Mondiale per Club io penso che se il Napoli impugnerà la decisione dell'Uefa sia legittimo. Il Napoli può e deve impugnare tale decisione perché ognuno deve far valere le proprie ragioni essendo gli interessi in ballo, soprattutto finanziari, notevolissimi. Un incarico del genere lo accetterei. Naturalmente dipenderebbe anche dalla società che me lo proporrebbe. Ma è un incarico da accettare perché il risultato è di notevole valore. In passato, infatti, ho accettato incarichi anche più difficili, riuscendo ad ottenere i risultati che mi ero prefisso".