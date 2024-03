Mondiale per Club, la strategia di De Laurentiis

, che si sposta dal campo alle aule di tribunale, nel caso in cui De Laurentiis optasse per il ricorso. Troppo ghiotta la partecipazione ad una competizione nuova, che si svolgerà negli Stati Uniti e che arricchisce le casse dei club. Per questo, il patron partenopeo non ha intenzione di mollare il colpo.All'indomani dell'eliminazione dalla Champions agli ottavi, per mano del Barcellona,. Allo studio la strategia per attuare il ricorso che escluderebbe la Juventus dal Mondiale per Club. Tribunale sportivo o tribunale della Fifa? Come rivelato da Il Mattino ieri , al momento il primo scoglio è questo: l'arbitro a cui rivolgersi.La, da parte sua, ha ribadito più volte che, dopo l'eliminazione del Napoli,. Lo certifica, una volta di più, il video girato da Gianni Infantino che ha fatto infuriare Aurelio De LaurentiisSul tema si è espresso oggi l'avvocato Eduardo Chiacchio , ai microfoni di Radio Marte:"In merito alla questione della qualificazione della Juventus al Mondiale per Club io penso che se il Napoli impugnerà la decisione dell'Uefa sia legittimo. Il Napoli può e deve impugnare tale decisione perché ognuno deve far valere le proprie ragioni essendo gli interessi in ballo, soprattutto finanziari, notevolissimi. Un incarico del genere lo accetterei. Naturalmente dipenderebbe anche dalla società che me lo proporrebbe. Ma è un incarico da accettare perché il risultato è di notevole valore. In passato, infatti, ho accettato incarichi anche più difficili, riuscendo ad ottenere i risultati che mi ero prefisso".Il Mondiale per Club si giocherà tra il 15 giugno al 13 luglio 2025. Il sorteggio avverrà un anno prima del debutto della competizione: solo in quel momento la Juventus conoscerà le sue sfidanti.