Mondiale per Club, record di ascolti per Real Madrid-Juventus: tutti i dati

Getty Images

Real Madrid-Juventus, ascolti record

Si è fermato agli ottavi di finale il cammino dellaal, esattamente come accaduto all'Inter. Ieri sera i bianconeri hanno retto l’urto delnel primo tempo, andando anche vicini al vantaggio nei minuti iniziali, ma hanno poi ceduto al talento dei Blancos. A decidere l’incontro, giocato a Miami, è stato un goal del giovane Gonzalo Garcia.Come noto, il torneo FIFA è visibile in Italia anche sulle reti, grazie a un accordo di sublicenza con DAZN, broadcaster ufficiale dell’evento a livello globale. La televisione milanese trasmette in chiaro la miglior partita del giorno, inclusa appunto quella tra Real Madrid e Juventus. Il match, disputato alle 21.00 italiane, ha fatto registrare quasi 5 milioni di spettatori, con uno share superiore al 29%, diventando così la partita più seguita del torneo finora su Mediaset. Ottimi anche i numeri del pre e post partita su Canale 5, che hanno attirato oltre 3 milioni di telespettatori con uno share vicino al 21%, come riportato da Calcio & Finanza.

Il record precedente

Il precedente record apparteneva alla sfida tra Inter e Fluminense, trasmessa lunedì sera, che si era fermata a quasi 4 milioni di spettatori con uno share del 24,6%. In totale, delle 18 partite fin qui trasmesse dal gruppo Mediaset, Real Madrid-Juventus è risultata la più seguita in assoluto, confermando il grande richiamo delle big europee e l’interesse del pubblico italiano per le sfide internazionali.