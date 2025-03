Un miliardo di euro per il Mondiale per club: quanto guadagna la Juve

AFP via Getty Images

Una delle tante novità di questa stagione per la Juventus è, che si giocherà dopo la fine della stagione e dunque sarà un altro impegno da monitorare. I bianconeri parteciperanno alla competizione insieme all'Inter, e saranno le uniche due squadre italiane.Nelle scorse ore, tramite un post ufficiale sul profilo ufficiale FIFA Media, è stata resa nota la cifra finale del montepremi messo a disposizione per il Mondiale per club: si tratta di ben un miliardo di dollari. Un premio inedito e dalle proporzioni molto importanti, come si legge sui canali ufficiali della FIFA.

Le avversarie della Juventus al Mondiale per club

Quanto può guadagnare la Juventus

FIFA Council approves unprecedented USD 1 billion prize money pot for the FIFA Club World Cup 2025



In addition, budget includes provision for a solidarity mechanism that will be dedicated to club football across the world



“All revenue generated by the tournament will be… pic.twitter.com/uaLLdOsLoj — FIFA Media (@fifamedia) March 5, 2025

La Juventus è stata inserita nel girone G del Mondiale per club e affronterà. La fase a gironi è composta da quattro squadre per otto gruppi, e solo le prime due si qualificheranno agli ottavi di finale.I bianconeri scenderanno in campo tra giugno e luglio negli Stati Uniti, con l'obiettivo di procedere nella competizione anche per ragioni economiche.Il montepremi da un miliardo di dollari si divide tra tutti i club partecipanti, e dunque la Juve guadagneràsemplicemente prendendo parte alla competizione.La cifra potrebbe comunque aumentare in caso di passaggio agli ottavi di finale:(dati Calcio & Finanza), e il guadagno potrebbe salire in base all'avanzamento nel torneo.