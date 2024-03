La trama è ben nota:non nasconde la sua antipatia nei confronti della Juventus e non perde occasione di manifestarlo. Dalle controversie di mercato alle questioni sul campo, questa volta però sembra che la disputa stia per assumere una dimensione legale, e la causa è il Mondiale per Club, in programma nell'estate del 2025. Con 32 squadre partecipanti, di cui 12 provenienti dall'Europa, l'Italia ha assegnati due posti: uno già garantito all'Inter, mentre il secondo è oggetto di contesa tra Juventus, Napoli e Lazio, sebbene quest'ultima abbia minori possibilità di ottenere il posto.Per De Laurentiis, la Juventus non dovrebbe avere il diritto di partecipare. Egli afferma: "La Juventus è stata sanzionata dall'UEFA, che quest'anno l'ha esclusa dalle competizioni europee. Se io dovessi battere il Barcellona e successivamente ottenere un pareggio e una vittoria nei quarti di finale, dovrebbe esserci un posto per noi di diritto. Tuttavia, ritengo che la Juventus non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per Club, poiché è stata eliminata dalle coppe europee."