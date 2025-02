Calcio e Finanza - Mondiale per Club: ci sono le cifre dei premi. Quanto guadagna chi partecipa

Mondiale per Club, a che punto siamo

Mancano meno di quattro mesi all'inizio della prima edizione del nuovo Mondiale per Club , il torneoche vedrà la partecipazione di 32 squadre e che si svolgerà nell'estate del 2025 negli Stati Uniti. Il match inaugurale è fissato per il 15 giugno, mentre la finalissima si disputerà il 13 luglio al MetLife Stadium di New York-New Jersey.La competizione, fortemente voluta dal presidente della FIFA Gianni Infantino, sta prendendo forma. A dicembre, la FIFA ha ufficializzato i gruppi e il format del torneo, che vedrà la presenza di Inter e, oltre agli stadi che ospiteranno le sfide.

Quanto guadagna chi partecipa al Mondiale per Club

Di recente, è stato annunciato un accordo tra la FIFA e DAZN per la trasmissione in chiaro a livello globale di tutte le partite. Resta ancora da definire l'entità dei premi economici destinati ai club per la partecipazione e i risultati ottenuti nella competizione.Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l'ECA (Associazione dei Club Europei) e la FIFA stanno ultimando le trattative sui premi. Il bonus di partecipazione dovrebbe attestarsi, un importo inferiore rispetto aiinizialmente ipotizzati.Nel caso in cui Inter e Juventus raggiungessero gli ottavi di finale, il montepremi potrebbe salire a, considerando il gettone di presenza e il premio per il superamento della fase a gironi. Inoltre, le cifre per chi avanzerà nelle fasi successive si preannunciano consistenti, offrendo un'importante opportunità economica per i club in grado di arrivare fino in fondo al torneo.