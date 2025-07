Mondiale per Club: per la finale si valuta un intervallo più lungo

AFP via Getty Images

Finale Mondiale per Club: si allunga l'intervallo?

Le elevate temperature degli Stati Uniti stanno spingendo la FIFA a prendere in considerazione alcune riflessioni sulla tutela della salute dei giocatori, in vista della finale delprevista per domenica 13 luglio alle 21.00 italiane.Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Times, la Federazione starebbe valutando l’ipotesi di estendere la durata dell’intervallo tra i due tempi. Al momento non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale, ma sembra che all’interno della FIFA si stia davvero discutendo una possibile estensione del break oltre i quindici minuti attualmente previsti dal regolamento, anche se non è ancora chiaro quale potrebbe essere la nuova durata.

Un intervallo più lungo aprirebbe anche la strada a un vero e proprio show a metà gara, in stile Super Bowl, con la partecipazione di artisti internazionali. Il 13 luglio, infatti, al MetLife Stadium si esibiranno, il cantante colombiano, la rapper americanae la cantautrice nigeriana. A sostenere questa proposta potrebbe contribuire anche la FIFPro, il Sindacato mondiale dei calciatori, che ha recentemente chiesto che l’intervallo della competizione venga esteso a 20 minuti. L’obiettivo è quello di garantire agli atleti un tempo maggiore per il recupero fisico e una migliore idratazione, soprattutto in condizioni climatiche così impegnative.