Mondiale per Club ogni due anni? Real Madrid e altre big in pressing

Ile altri top club europei e sudamericani puntano a trasformare ilin un evento biennale, nella speranza di incrementare i ricavi. Stando a quanto riportato da ESPN, durante l’ultima edizione del torneo disputata negli Stati Uniti - che ha visto coinvolta anche la Juventus , eliminata agli ottavi proprio dagli spagnoli - alcuni dirigenti di società importanti avrebbero discusso in via informale con lala possibilità di organizzare la competizione con maggiore frequenza. Tuttavia, per il momento non sarebbe stata avanzata alcuna proposta ufficiale, e la Federazione considera l’ipotesi difficilmente realizzabile.

Mondiale per Club ogni due anni? La posizione della FIFA

Che cosa preoccupa

Pur avendo espresso soddisfazione per il nuovo format appena sperimentato, la FIFA ritiene che replicare il torneo ogni due anni non sia sostenibile, né dal punto di vista logistico né economico. L’edizione appena conclusa ha distribuito circa 1 miliardo di dollari alle squadre partecipanti, una cifra che, secondo quanto riferito a ESPN, sarebbe complicato garantire con cadenza biennale.A preoccupare la FIFA, però, è anche il rischio di sovrapposizioni con le competizioni UEFA e l’ulteriore congestione del calendario internazionale. Per questo motivo, l’intenzione dell’organizzazione resta quella di concentrarsi sulla prossima edizione prevista per il 2029. Quanto alla sede del torneo, tra le principali candidate spicca il Qatar, forte delle infrastrutture e delle risorse economiche già messe in campo per il Mondiale del 2022. Resta però la questione climatica: per evitare le temperature elevate dei mesi estivi, il torneo dovrebbe svolgersi nel mese di dicembre.