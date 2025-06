Mondiale per Club, Mbappé ricoverato in ospedale: cosa è successo

Getty Images

Il comunicato del Real su Mbappé

Momenti di relativa preoccupazione in casa Real Madrid per quanto concerne le condizioni di salute di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese, impegnato con il Real Madrid al Mondiale per Club è stato infatti ricoverato in ospedale per accertamenti. Di seguito il comunicato del Real.Questo è il comunicato che il Real Madrid ha emesso nel pomeriggio sul proprio sito ufficiale, annunciando il ricovero in ospedale di Mbappé nel bel mezzo del Mondiale per Club."Il nostro giocatore Kylian Mbappé soffre di una gastroenterite acuta ed è stato ricoverato in ospedale per sottoporsi a una serie di esami e seguire il trattamento appropriato".

Isolato in albergo

Le parole di Xabi Alonso

Che lo stato di salute di Mbappé fosse da monitorare si era compreso già negli scorsi giorni: l'ex giocatore del Paris Saint-Germain non aveva preso parte all'allenamento di martedì agli ordini del nuovo allenatore Xabi Alonso a causa di uno stato febbrile.Si è poi scoperto che Mbappé è stato colpito da un virus che ne ha debilitato il corpo e che lo ha costretto a rimanere isolato in una stanza d'albergo a Miami, dove nel frattempo il Real Madrid stava preparando l'esordio contro l'Al Hilal. Il compagno di squadra Federico Valverde ha spiegato che "credo non abbia mai lasciato la propria camera".Mbappé non si è così aggregato al resto dei compagni per la gara contro i sauditi di Inzaghi, fino al ricovero di oggi in ospedale per quella che, come comunicato dal Real, si è rivelata essere una gastroenterite acuta."Non sappiamo ancora se sarà pronto per la prossima partita. Sta avendo a che fare con una seria infezione virale. Monitoreremo attentamente i suoi progressi nei prossimi giorni", ha dichiarato Xabi Alonso dopo la partita col Real Madrid.